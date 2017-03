Frühlingsgefühle zum Nachkochen: Der Champignon, der alles kann

Erfurt : Peckham's House |

Ob vegetarisch, vegan, flexitarisch, Paleo oder Low-Carb, dieses Rezept passt immer: gefüllter Riesen-Champignon mit Nuss-Pesto.

Rezept:

Zur Person

Haben Sie es auch schon bemerkt? Wenn der ­Frühling naht, steigt die Lust auf ­frische, naturbelassene ­Zutaten und leichte Gerichte, die dem Körper gut tun.Das ist auch ganz fantastisch so, denn unser Körper bereitet sich auf die Schönwetter­saison vor und möchte ungeliebte Pölsterchen und überflüssigen Ballast loswerden. Die aktuellen Ernährungs­trends kommen da gerade recht, sei es Low-Carb, Paleo, vegetarisch, flexitarisch oder vegan – sie alle geben uns das Gefühl, dass sie uns jetzt richtig gut tun.Egal, wofür Sie sich entschieden haben, dieses Rezept passt für alle Ernährungsformen – und macht wunderbar fit für den Frühling.4 Riesenchampignons200 g gemahlene Mandeln, ­naturelle800 g Tomatenstücke aus der Dose2 EL gekörnte Bio-Gemüsebrühe100 ml Sahne oder 100 g Mandelfrischkäse1,5 EL Olivenöl1,5 TL getrockneter Rosmarin1,5 TL getrockneter Thymian2 EL Kürbis- und Sonnen­blumenkerneSprossen nach Belieben- Riesen-Champignons putzen oder kurz abspülen, Stiel heraustrennen, kleinschneiden und in eine Schüssel geben.- Gemahlene Mandeln, 300 g Tomatenstücke, 1 EL Gemüsebrühe, ½ EL Olivenöl, 1 TL Rosmarin und 1 TL Thymian ebenfalls in die Schüssel geben.Alles verrühren und die Masse in die Champignons füllen.- Restliche Tomatenstücke, Sahne oder Mandelfrischkäse, 1 EL Gemüsebrühe, 1 EL Olivenöl, ­verbleibenden Rosmarin und Thymian in eine Auflaufform geben und verrühren.- Gefüllte Champignons hineinlegen und alles bei 180 °C Umluft etwa 15 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.- In der Zwischenzeit Kürbis- und Sonnenblumenkerne ohne Öl in der Pfanne kurz anrösten. Tomatensauce auf einem Teller anrichten, Champignon in die Mitte setzen und mit gerösteten Kernen und zuvor abgespülten Sprossen garnieren.Dazu passt ganz hervorragend gebratenes ­Bio-Hühnerfilet aus der Pfanne.Karina Both-Peckham ist ­Küchenchefin und Kochkursleiterin im Erfurter Bistro-Café Peckham‘s. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin hat nach sechs Jahren in der Werbe­branche ihre ­Leidenschaft für gutes Essen zum Beruf gemacht und arbeitet mit Begeisterung als Foodbloggerin, Foodstylistin, Kochbuchautorin und ­Dozentin. Tages­aktuelle Rezept­ideen teilt die Autorin in ihrem Instagram-Food-­Tagebuch und zeigt auf ihrem Food-Blog, wie man sich ganz einfach ­glücklich ­essen kann.