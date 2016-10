Gesundheitstag bei der Knappschaft

Erfurt. Wie fit sind Sie? Die Krankenkasse Knappschaft bietet am Samstag, 22. Oktober, in der Geschäftsstelle Erfurt allen Interessenten die Möglichkeit zum kostenlosen Gesundheitscheck. Von 10 bis 15 Uhr können Besucher Body-Maß-Index, Blutdruck oder Blutzucker messen lassen. Darüber hinaus gibt es ein Gewinnspiel und Aktionen für Kinder.

Zum einjährigen Bestehen der Servicestelle im Business-Center am Juri-Gagarin-Ring 90 glüht auch der Grill. Würstchen und Getränke gibt es gegen eine kleine Spende. Der Erlös der Aktion geht in Verbindung mit einer 500-Euro-Spende der Knappschaft an das Frauenhaus in Erfurt.