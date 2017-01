Informationsveranstaltung für ehrenamtliche Hospizarbeit in Erfurt

Erfurt : Malteser Hilfsdienst e.V. |

Immer mehr Menschen wünschen sich, Zuhause sterben zu dürfen. Dabei unterstützen die Malteser Hospizbegleiter. Sie bauen den Dienst weiter aus, weshalb im Februar erneut ein Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche stattfindet. Für Interessierte gibt es am 30. Januar um 18 Uhr einen Informationsabend zum Thema ehrenamtliche Hospizarbeit. In der Geschäftsstelle August-Schleicher-Straße 2 in Erfurt stellen sich die Koordinatorinnen des Dienstes vor und erläutern, was Interessierte beim Grundkurs erwarten wird. Es wir auch erklärt, wie wichtig das Ehrenamt im Hospizdienst ist und soll die Angst vor dem Thema nehmen.



Um Anmeldung für den Informationsabend wird gebeten bei:

Christiane Krone (unter der Nummer 0361 34047 81 oder per E-Mail: Christiane.Krone@malteser.org).