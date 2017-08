Malteser Trauercafé für jüngere Trauernde

Einmal im Monat ist das Trauercafé der Malteser für jüngere Trauernde im Alter zwischen 18 und 50 Jahren in Erfurt geöffnet.Der nächste Termin ist der 02. September. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der Dienststelle der Malteser (August-Schleicher-Straße 2) bietet das Trauercafé „TrauerZeit“, unter der Leitung von Kerstin Neue, jüngeren Trauernden einen geschützten Raum in ruhiger Atmosphäre, um über ihren Verlust zu sprechen und Menschen zu treffen, die ähnliche Situationen durchlebt haben.Alle weiteren Informationen bei Sabine Mock, Koordinatorin Ambulanter Hospizdienst Erfurt, per E-Mail unter sabine.mock@malteser.org oder telefonisch unter 0361 / 340 47-81 und auf der Website der Malteser http://www.malteser-erfurt.de/dienste-und-leistung... .