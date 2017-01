Mammographie Screening Thüringen Nord/West zur Gesundheitsmesse 2017

Erfurt : Messe |

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm "Mammographie-Screening"auf der Gesundheitsmesse Erfurt



Erfurt, den 31.01.2017



Das qualitätsgesicherte Programm zur Früherkennung von Brustkrebs wird allen Frauen bundesweit zwischen 50-69 Jahren angeboten. Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen. Mindestens jede zehnte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran, die meisten nach dem 50. Lebensjahr.



Am Programm teilnehmen können alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, die ihren ersten Wohnsitz in Thüringen gemeldet haben. Jede Frau erhält automatisch eine persönliche Einladung per Post mit einem Terminvorschlag zur Mammographie, einer Röntgenuntersuchung der Brust. Die Einladungen zum Mammographie-Screening der Region Thüringen Nord/West erfolgt in die Feststationen nach Erfurt, Bad Langensalza und Eisenach sowie in ein Mammobil. Die Kosten der Untersuchung werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen, eine Überweisung hierfür ist nicht erforderlich.



Die Brustkrebs-Früherkennung ist keine einmalige Aktion, sondern entfaltet den größten Effekt dann, wenn die teilnahmeberechtigten Frauen zusätzlich zur frauenärztlichen Krebsvorsorge regelmäßig alle zwei Jahre der Einladung zum Mammographie-Screening folgen.



Auf der Gesundheitsmesse Erfurt in Halle 1, Stand G57 wird das Team des Mammographie Screening der Region Thüringen Nord-West mit einem Messestand vertreten sein. Wie auch in den vergangenen Jahren freuen sich die Mitarbeiterinnen auf Ihren Besuch und beantworten gerne Ihre Fragen zur Organisation der Brustkrebs-Früherkennung.



Vieles Wissenswerte über das Mammographie-Screening können Sie auch unter www.Screening-Thueringen-NordWest.de oder unter Tel.: 03643/742800 erfahren.