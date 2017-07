Ohne Schutzkleidung bei Hitze unterwegs

Bei Leihfahrzeugen und dem von Vermietern mit angeboten Zubehör lohnt ein Blick aufs Etikett. Gerade im Ausland müssen Fahrer laut dem TÜV-Experten auf einen nach ECE R 22 geprüften Helm achten. Auch die richtige Passform ist wichtig, damit der Helm optimal schützt. Eine Helmpflicht gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa: „Wer oben ohne unterwegs ist, riskiert bei einem Unfall nicht nur das eigene Leben, sondern bei einer Verkehrskontrolle auch empfindliche Strafen. Die fallen in den meisten Ländern der EU höher aus als in Deutschland“, so der Experte.