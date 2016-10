parentum Eltern+Schüler Tag am 29.10.16 in der Walter-Gropius-Schule Erfurt

Erfurt : Aula der Berufsschule Walter Gropius |

Wenn es um Traumberufe geht, klaffen Wunsch und Wirklichkeit oft weit auseinander. Beim parentum-ELTERN+SCHÜLERTAG für die Berufswahl am 29.10.2016 finden jährlich alle Seiten zusammen. 27 Aussteller informieren in der Walter-Gropius-Schule Erfurt (Binderslebener Landstraße 162; 99092 Erfurt) Eltern und ihre Kinder sowie Interessierte. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.



Persönliche Kontakte zwischen Eltern, Schülern und Ausstellern

• Familienmesse für die Berufswahl: 27 regionale und überregionale Aussteller

geben am Samstag, den 29.10.2016, 4 Stunden lang Einblicke in die Vielfalt

der Berufe und Studiengänge

• Vorträge rund um das Thema Berufsorientierung und Bewerbungsverfahren



Wo: Walter-Gropuis-Schule Erfurt, Binderslebener Landstraße 162; 99092 Erfurt

Wann: Samstag, 29.10.2016; 10-14 Uhr, kostenlos.