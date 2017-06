Rund um den Drahtesel

Wem eine sportliche Mountainbike-Tour zu langweilig ist, der wird zum Ultra Biker. Und diese Natur-Burschen sollten sich jetzt einen Termin in ihrem Kalender dick anstreichen. Denn am 18. Juni 2017 steigt die 19. Auflage des „Black Forest Ultra Bike Marathons“. Da warten auf die Teilnehmer fünf Strecken von 43 bis 116 Kilometer Länge. Für die ganz Harten ist der „Ultra“ über 116 Kilometer. Es geht über Stock und Stein durch den malerischen Schwarzwald, und dabei müssen die Teilnehmer insgesamt 3.150 Höhenmeter bewältigen. Da heißt es dann: Keine Gnade für die Wade.Münster ist Deutschlands Fahrrad-Hochburg. Und das lockt natürlich viele Langfinger an. 2016 wurden in der westfälischen Stadt 1.721 Bikes je 100.000 Einwohner gestohlen. Damit ist Münster auch die deutsche Diebstahl-Hochburg für Drahtesel. Ganz knapp dahinter folgt Leipzig mit 1.720 gestohlenen Rädern je 100.000 Einwohner. Schon deutlich abgeschlagen mit 1.049 Bikes je 100.000 Einwohner belegt Bremen in diesem Ranking Platz drei. Und wo sind die Fahrräder am sichersten? Schlusslicht der Klau-Liste ist Wuppertal mit 112 Bikes je 100.000 Einwohner. Ob es daran liegt, dass die Menschen dort lieber mit der berühmten Schwebebahn fahren als mit dem Rad, ist nicht bekannt.