Schulungsreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz in Erfurt

Die Alzheimer Gesellschaft Thüringen e.V. bietet ab 10.05.2017 zusammen mit dem Schutzbund der Senioren eine Schulungsreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz an.



Die Schulungsreihe besteht aus 7 Einheiten, beginnend am Mittwoch, 10.05.2017, welche jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr in den Räumen des Schutzbundes der Senioren, Juri-Gagarin-Ring 56a stattfinden.In Thüringen leben etwa 47.000 Menschen mit einer Demenz. Studien belegen, dass zwei Drittel der Betroffenen von der eigenen Familie gepflegt und betreut werden.Angehörige von Menschen mit Demenz brauchen Unterstützung und das Wissen, was auf sie zukommt und wo sie Hilfe bekommen können. Dabei wird es um Themen wie den Verlauf der Erkrankung, Leistungen der Pflegeversicherung, aber auch um rechtliche und ethische Fragestellungen in Zusammenhang mit der Demenz gehen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer der Umgang mit den Betroffenen, um Belastungen für alle Beteiligten zu minimieren und der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer.Die Veranstaltung wird durch die AOK Plus gefördert, aber auch Versicherte anderer Kassen sind herzlich willkommen.Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Alzheimer Gesellschaft Thüringen e.V. unter 0361/21031-555 oder per E-Mail: info@alzheimer-thueringen.de