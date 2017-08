Sommerfrische aus der Suppenterrine: Gazpacho wird kalt serviert

Erfurt : Peckham's House |

Der Herd bleibt heute kalt, denn diese Vitaminbombe wird erfrischend kühl serviert. Diese Gazpacho-Express-Variante gelingt mit wenigen Handgriffen in nur acht Minuten und ist auch im Büro kühlschrankkalt für die ­schnelle Mittagspause jederzeit griffbereit.

Zutaten für vier Portionen

Zur Person: Die Autorin

Der mediterrane Klassiker aus Andalusien ist spätestens seit dem Film „Soul ­Kitchen“ auch in Deutschland ­bekannt. In der legendären Restaurant­szene verteidigt der temperamentvolle Koch die wichtigste Eigenschaft dieser Sommersuppe: ­Gazpacho wird kalt gegessen. Umso besser, denn so bleiben nicht nur alle wertvollen ­Vitamine erhalten, sie ist dadurch auch herrlich ­erfrischend an heißen Sommer­tagen.• 1 kg Tomaten• 1 rote Paprika, ­circa 150 g• 1 gelbe Paprika,circa 150 g• 1 Gurke, circa 500 g• 150 g Natur-Joghurt nach Wahl• 1 TL Meersalz• 1 Prise Pfeffer• 1,5 EL Olivenöl• ½ Bund Schnittlauchcirca acht MinutenGemüse und Kräuter ­waschen. Paprika entkernen und vierteln. Je Paprika ein Viertel in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Tomaten halbieren, Strunk entfernen. 1/2 Tomate in kleine Würfel schneiden und zu den Paprikawürfeln dazu geben. Gurke achteln, ein Achtel ebenfalls in Würfel schneiden und in die Schüssel geben.Die verbleibenden Paprika-, Tomaten- und Gurkenstücke in einen Mixer füllen, Joghurt, 1 EL Olivenöl, Meersalz und Pfeffer dazu geben und alles fein pürieren.Schnittlauch in kleine Ringe schneiden. Suppe kalt servieren und mit den kleinen Gemüsewürfeln, Schnittlauch und einem Schuss ­Olivenöl garnieren.Dieses Gericht ist für folgende Ernährungsformen geeignet: Paleo mit Kokos­joghurt natur, ­Vegan mit Soja­joghurt natur, Vegetarisch, Low Carb, Clean Eating, Flexi­tarisch – wahlweise mit Hühnchen- oder Garnelenspieß.Karina Both-Peckham ist ­Küchenchefin und Kochkursleiterin im Erfurter Bistro-Café Peckham‘s. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin hat nach sechs Jahren in der Werbe­branche ihre ­Leidenschaft für gutes Essen zum Beruf gemacht und arbeitet mit Begeisterung als Foodbloggerin, Foodstylistin, Kochbuchautorin und ­Dozentin. Tages­aktuelle Rezept­ideen teilt die Autorin in ihrem Instagram-Food-­Tagebuch und zeigt auf ihrem Food-Blog und – ganz neu – auf ihrem YouTube-Kanal, wie man sich ganz einfach ­glücklich ­essen kann.