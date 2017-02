Sterne fotografieren: Die richtige Einstellung macht’s

In einer klaren Nacht den Blick gen Himmel richten – es gibt kaum einen großartigeren Anblick. Millionen kleiner Lichter funkeln weit entfernt am Himmel und lassen uns von den unendlichen Weiten des Weltalls mit seinen Sternen und Planeten träumen.

Ein Anblick, den wir am liebsten festhalten möchten. Mit den richtigen Kenntnissen lässt sich dieses beeindruckende Naturbild tatsächlich als Fotografie einfangen. Hier findet ihr alle Einstellungen und Tipps, die ihr zum gelungenen Fotografieren des nächtlichen Sternenhimmels benötigt.Für ein optimales Foto vom Sternenhimmel solltet ihr unbedingt dahin fahren, wo möglichst wenig Licht ist. In der Stadt wirkt der nächtliche Himmel durch die vielen künstlichen Lichtquellen – Werbetafeln, Schaufensterlichter, Straßenlaternen – nicht ansatzweise so stark, wie an dunklen Orten. Ein abgelegenes Feld zum Beispiel kann ein hervorragender Ort zum Fotografieren sein. Noch besser lassen sich die leuchtenden Sterne jedoch von einem Berg oder zumindest einem Hügel ablichten. Hier seid ihr den Sternen gefühlt ganz nah und erzielt tolle Fotos.Doch nicht nur der Ort hat einen großen Einfluss auf euer Bild vom Sternenhimmel: Auch das Wetter und die Zeit sind wichtige Komponenten, die es zu beachten gilt. Die Nacht sollte klar sein, damit eure Aufnahmen gelingen. Bei bewölktem Himmel seht weder ihr, noch eure Kamera einen schönen, leuchtenden Himmel. Informiert euch also vorab auf einer Wetterseite im Internet oder mittels einer Wetter-App auf eurem Smartphone, wie das Wetter in der geplanten Nacht werden soll.Damit euer Foto gelingt, sollte der Himmel möglichst hell von Sternen beleuchtet sein. Wählt daher am besten Neumondnächte. Dann ist es besonders dunkel und die Sterne leuchten umso heller. Wenn ihr besonders hohe Ansprüche an euer Foto habt, solltet ihr die Sommermonate Juni und Juli für das Fotografieren der Sterne nutzen. In diesen Monaten habt ihr einen guten Blick auf die Milchstraße. Mit speziellen Apps wie „Sun Surveyor“ könnt ihr euch vorab informieren, welche Himmelskörper wann sichtbar sind.Das passende Equipment für die SternenfotografieHabt ihr nun die passende, sternenklare Nacht gefunden und einen tollen Ort, der fernab von störenden Lichtquellen liegt, kann es losgehen. Folgendes Equipment solltet ihr für die Nacht parat haben:- Eine Spiegelreflexkamera- Ein Weitwinkelobjektiv- Ein Stativ- Einen Fernauslöser- Zur Sicherheit: Einen Akku und eine Speicherkarte zum Wechseln. (Da ihr am besten im RAW-Format fotografiert, ist die Speicherkarte durch das große Dateiformat oft schneller voll, als ihr denkt)Zusätzlich solltet ihr warme Kleidung nicht vergessen. Auch im Sommer können die Nächte sehr kühl sein. Außerdem kann eine Kanne mit warmem Tee nicht schaden, denn auch beim Fotografieren heißt es häufig: Abwarten und Tee trinken.Nun ist es soweit: Wichtig ist, dass eure Kamera nicht im Automatik- sondern im manuellen Modus eingestellt ist. Auf dem Rädchen eurer Kamera ist dieser Modus mit einem „M“ betitelt. In diesem Modus könnt ihr Blende und Belichtungszeit sowie den ISO-Wert selbst einstellen.Zusätzlich empfiehlt es sich, die Fotos nicht im üblichen JPEG, sondern (oder zusätzlich) im RAW-Format zu machen. Eure Fotos werden so in einer besonders hochwertigen Qualität aufgenommen. Allerdings braucht ihr zum öffnen dieser Dateien später einen RAW-Konverter, den ihr im Internet findet.Jetzt könnt ihr ISO-, Belichtungs- und Blendenwerte einstellen. Beachtet hierbei, dass die drei Werte sich gegenseitig beeinflussen.Für den ISO-Wert gilt grundsätzlich: Je höher der Wert ist, desto lichtempfindlicher ist der Sensor. Im Klartext bedeutet das: Das Bild wird heller. Doch ihr solltet vorsichtig mit einem hohen ISO-Wert sein. Denn nicht jede Kamera schafft es, mit einem sehr hohen ISO-Wert gute Fotos zu machen. Oft wird das Bild dann sehr verrauscht. Probiert am besten vorher verschiedene Werte aus und schaut, mit welchem hohen Wert die Kamera noch klar kommt.Da beim Fotografieren der Sterne nur sehr wenig Licht zur Verfügung steht, solltet ihr zunächst eine möglichst große Blende einstellen. Achtung: Eine große Blende bedeutet eine kleine Blendenzahl. Die größte Blende hat also die kleinste Zahl, meist liegt sie bei f/2,8 oder f/1,4.Mit der Belichtungszeit könnt ihr nach Belieben experimentieren. Da ihr aber auf alle Fälle länger belichten müsst, als bei einem Foto bei Tageslicht, ist ein Stativ, auf dem die Kamera fest steht, unbedingt notwendig. Auch ein Fernauslöser ist vorteilhaft, da die Kamera beim Auslösen sonst wackeln könnte. Alternativ könnt ihr aber auch den Selbstauslöser einstellen. Die Verschlusszeit sollte zwischen 5 und 30 Sekunden liegen, je nachdem, wie hoch eure Blenden- und ISO-Werte eingestellt sind.Nehmt euch auf alle Fälle genügend Zeit und spielt mit verschiedenen Einstellungen. So ist am Ende ganz bestimmt der ein oder andere beeindruckende Schuss dabei.