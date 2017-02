Das Katholische Krankenhaus Erfurt lädt Interessierte und Betroffene zu einem Informations-Vormittag ein.

Zum ersten Mal gibt es in Thüringen einen landesweiten „Tag der Medizin“, bei dem in diesem Jahr elf Kliniken und vier Arztpraxen über das Thema „Herzgesundheit“ informieren. Organisiert wird die Veranstaltung von der Landesärztekammer Thüringen. Auch das Katholische Krankenhaus „St. Johann Nepomuk“ Erfurt beteiligt sich mit einem Vortrag zum Thema „Herz bleib gesund!“ an der Aktion, deren Vorbild der bekannte „Tag der Architekturen“ ist.

Am „Tag der Medizin – Herzgesundheit“ lädt das Katholische Krankenhaus Erfurt am Sonnabend, den 18. Februar 2017 um 9:30 Uhr in den Hörsaal der krankenhaus-eigenen Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ein.

Prof. Dr. med. Henning Ebelt, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II – Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, informiert in seinem Vortrag über verschiedene Aspekte, wie Herzkrankheiten vermieden und Warnzeichen rechtzeitig erkannt werden können. So ist zum Beispiel das Erkennen eines Herzinfarktes in vielen Fällen lebensrettend, denn nur wer die Symptome eines Infarktes – z.B. plötzlich einsetzende, länger als fünf Minuten anhaltende Schmerzen hinter dem Brustbein oder auf der linken Brustseite, manchmal auch im Arm, im Hals, im Kiefer, Schweiß, Atemnot, Angst - bei sich selbst oder bei seinen Mitmenschen erkennt, kann schnelle Hilfsmaßnahmen einleiten, die beim Infarkt immens wichtig sind. Zugleich wird Prof. Henning Ebelt den Teilnehmern unseres „Tages der Medizin“ auch Wege aufzeigen, wie man Herzinfarkte und andere Herzkrankheiten durch eine gesunde und bewusste Lebensweise weitgehend vermeiden kann.

Der Besuch des „Tages der Medizin“ im Katholischen Krankenhaus ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Motorisierte Teilnehmer können kostenfrei auf dem Parkplatz der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege des Katholischen Krankenhauses Erfurt, Haarbergstraße 70, parken.

Die Landesärztekammer Thüringen plant, in den nächsten Jahren weitere „Tage der Medizin“ mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten durchzuführen. Informationen zu der Veranstaltungsreihe finden Sie im Internet unter www.tag-der-medizin.de

TerminhinweisSonnabend, 18. Februar 2017, 9:30 UhrTag der Medizin – HerzgesundheitHerz bleib gesund!Vortrag von Chefarzt Prof. Dr. Henning EbeltHörsaal der Schule für Gesundheits- und KrankenpflegeKatholisches Krankenhaus Erfurt