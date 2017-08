Tierquälerei: Tiere aussetzen ist keine Lösung!

Endlich ist der Sommer da und die Urlaubszeit beginnt. Viele Tierbesitzer achten bei der Urlaubswahl auf Unterkünfte, in denen sie ihre Haustiere mitnehmen dürfen. Doch wohin mit den lieben Hunden und süßen Katzen, wenn die Unterkunft keine Tiere erlaubt oder das Urlaubsziel nur mit dem Flugzeug zu erreichen ist oder die Mitnahme von Tieren nicht so einfach und günstig ist wie erhofft?

Warum kommt es immer wieder vor, dass Haustiere ausgesetzt werden?

Welche Tierarten sind hier besonders häufig betroffen und warum?

Was sollte man tun, wenn man ein ausgesetztes Tier findet?



Warum ist das Aussetzen von Tieren kein Kavaliersdelikt und welche Strafen drohen?

Wie kann man verhindern, dass es überhaupt zum Aussetzen kommt?

Fazit

Leider sind es immer wieder die gleichen Gründe, warum Tiere besonders zur Ferienzeit ausgesetzt werden. Die einen Menschen buchen Unterkünfte, in denen keine Tiere erlaubt sind. Andere suchen sich Urlaubsziele aus, die nur per Flugzeug oder Schiff zu erreichen sind. Oder eine Mitnahme von Tieren gestaltet sich schwierig, weil Mehrkosten entstehen oder es spezielle Einreisebestimmungen für Tiere in andere Länder gibt. Der häufigste Grund: Manchen Besitzern werden die Kosten für das Tier mit der Zeit im Allgemeinen zu hoch.Besonders häufig werden Haustiere wie Hunde, Katzen und Kleintiere (z.B. Meerschweinchen und Kaninchen) ausgesetzt. Kaltherzig werden sie in unserer Region (und überregional) einfach in der Nähe des Tierheimes, Raststätten und Autobahn-Nähe angebunden oder in dunklen Kartons ausgesetzt. Aber nicht nur klassische Haustiere trifft ein solches Schicksal - immer öfter werden auch exotische Tiere wie Vogelspinnen, Schlangen und Echsen gefunden, weil es für diese Tiere vermutlich noch schwieriger ist eine passende Unterkunft zu finden.Das Aussetzen bringt viele Probleme mit sich. Zuallererst leidet das ausgesetzte Tier in hohem Maße durch Entzug von Wasser, Futter und der Bindungsperson. Dazu kommen Wettereinflüsse wie z.B. Sonne und hohe Temperaturen. Das Problem: Wird das Tier nicht gefunden und kann es sich selbst nicht befreien, stirbt es qualvoll. Kann sich ein ausgesetztes Tier doch selbst befreien, läuft es Gefahr im Straßenverkehr angefahren zu werden. Wird es nicht gefunden und überlebt weiter in freier Wildbahn, kann es sich möglicherweise ungewollt vermehren oder sich an tödlichen Krankheiten anstecken. Das größte Problem: Viele Haustiere können in freier Wildbahn einfach nicht überleben und verhungern.Wer ein ausgesetztes Tier findet, darf nicht einfach wegschauen. Lässt sich das Tier einfangen und anfassen, kann es ins nächstgelegene Tierheim gebracht werden. Spezielle Organisationen wie Tasso e.V. können helfen, den Halter zu finden wenn das Tier einen Mikrochip besitzt und registriert wurde. Eine Tierrettung sollte immer mit Vorsicht geschehen, denn verängstigte Tiere könnten beißen. Wer unsicher im Umgang mit Tieren ist und sich das Befreien nicht zutraut, kann jederzeit Hilfe beim nächsten Tierheim, bei ansässigen Tierärzten und bei der Polizei sowie Feuerwehr bekommen. Wenn auf Hilfe gewartet werden muss, kann es hilfreich sein, dem Tier Wasser und Schatten anzubieten.Das Aussetzen von Tieren ist in Deutschland streng verboten und wird nach §3 und §18 des Tierschutzgesetzes mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro oder sogar einer Haftstrafe bestraft. Menschen, die Tiere aussetzen, handeln egoistisch und gleichgültig. Sie haben die Absicht sich in der Regel anonym und bequem von dem Tier zu befreien. Das ist Tierquälerei und die bestehenden Gesetze sorgen für eine angemessene Bestrafung.Das Aussetzen von Tieren kann relativ einfach verhindert werden. Zunächst sollte vor einer Anschaffung überlegt werden, welche Kosten mit dem Haustier auf einen zu kommen und wohin mit dem Tier im Urlaub oder Krankheitsfall? Viele Tierbesitzer suchen gezielt Ferienorte und Unterkünfte aus, in denen die Lieblinge ebenfalls willkommen sind. Natürlich gibt es auch mal Urlaubsziele, die in andere Länder führen oder Kreuzfahrten. Da ist das Haustier zu Hause besser aufgehoben. Ein Tiersitter (Freunde, Bekannte, Familie oder Tierpensionen) können das Tier in dieser Zeit liebevoll betreuen und dafür sorgen, dass das Tier nicht nur gesundes Tierfutter und genügend Wasser, sondern auch die nötige Zuwendung, Pflege und ggf. Auslauf bekommt.Wer sich ein Tier anschafft, sollte zuvor überlegen, ob er die Verantwortung für dieses tragen kann. Dazu gehören nicht nur die Kosten für beispielsweise Futter, Tierarzt und Versicherung, sondern eben auch die Mitnahme in den Urlaub oder ggf. eine passende Urlaubsbetreuung.