Trauercafe das letzte Mal in diesem Jahr!

Erfurt : Malteser Hilfsdienst e.V. |

Sie haben einen lieben Menschen verloren, mussten von ihm Abschied nehmen.



Wenn Sie in Ihrer Trauer nicht allein sein wollen, laden wir Sie ein.



In unserem Trauercafé können Sie sich in ruhiger Atmosphäre und im geschützten Raum mit Menschen treffen, die in einer ähnlichen Situation sind.



Das Trauercafé wird von Ehrenamtlichen betreut, die in Trauerbegleitung geschult sind



Das letzte Trauercafé für dieses Jahr findet am Mittwoch, den 14.12.2016 von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Malteser Dienststelle August-Schleicher-Straße 2, 99089 Erfurt statt.



gez. Die Ehrenamtlichen des Trauercafés