Es gibt kaum ein persönlicheres Schicksal, das so hart trifft wie der Tod eines Kindes. Eltern und Geschwister sind ihrem Schmerz meist ohnmächtig ausgesetzt. Die Malteser in Erfurt bieten deshalb verwaisten Eltern einen schützenden Raum, in dem sie mit anderen Betroffenen über den Tod ihres Kindes sprechen können. Die Trauergruppe "Verwaiste Eltern" trifft sich am Dienstag, den 29. August von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr in der Dienststelle der Malteser (August-Schleicher-Str.2).Eingeladen sind Eltern, die um ein verstorbenes Kind trauern. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit für die Teilnehmer, in einem geschützten Raum über den erlebten Verlust zu sprechen und mit anderen Betroffenen zu reden. Neben vertraulichen Beratungsgesprächen und dem Kontakt zu Gleichbetroffenen gibt es ebenfalls regelmäßig Angebote zu gemeinsamen Aktivitäten.Kontakt: Sabine Mock unter sabine.mock@malteser.org oder telefonisch unter (0361) 340 47 81, alle weitere Informationen unter: http://www.malteser-erfurt.de/dienste-und-leistung... .