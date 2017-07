Unfall im Ausland: Bloß nichts zugeben!

Wichtigste Regel, wenn ein Unfall passiert ist: Auf keinen Fall eine Schuldanerkenntnis abgeben und unbedingt die Polizei rufen. Ist das gegnerische Fahrzeug im Ausland zugelassen, nach einem Versicherungsnachweis oder der „Grünen Karte“ fragen. „Fotografieren Sie mit dem Handy oder einer Kamera die Unfallstelle und einzelne Details“, so der Experten-Tipp. Wichtig ist es, den „Europäischen Unfallbericht“ auszufüllen und den Schaden umgehend der eigenen Autohaftpflichtversicherung zu melden, die Frist beträgt eine Woche. Das gilt auch dann, wenn der andere für den Unfall verantwortlich zu sein scheint. Die Schadensregulierung lässt sich am einfachsten von zu Hause aus über den Zentralruf der Autoversicherer (bundeseinheitliche Nummer: 0800/250 260 0) organisieren.Wichtigste Regel, wenn ein Unfall passiert ist: Auf keinen Fall eine Schuldanerkenntnis abgeben und unbedingt die Polizei rufen. Ist das gegnerische Fahrzeug im Ausland zugelassen, nach einem Versicherungsnachweis oder der „Grünen Karte“ fragen. „Fotografieren Sie mit dem Handy oder einer Kamera die Unfallstelle und einzelne Details“, so der Experten-Tipp. Wichtig ist es, den „Europäischen Unfallbericht“ auszufüllen und den Schaden umgehend der eigenen Autohaftpflichtversicherung zu melden, die Frist beträgt eine Woche. Das gilt auch dann, wenn der andere für den Unfall verantwortlich zu sein scheint. Die Schadensregulierung lässt sich am einfachsten von zu Hause aus über den Zentralruf der Autoversicherer (bundeseinheitliche Nummer: 0800/250 260 0) organisieren.