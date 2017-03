Vortrag "Feinstoffliche Frischzellen Kur" mit Kristina Heiland

Willkommen zum Erlebnisvortrag " Feinstoffliche Frischzellen Kur" mit Rückenflüsterin Kristina Heiland



Wir leben in einer ZEIT der Schnelllebigkeit, oft vergessen wir es, dass es uns noch gibt.

Wir müssen immer funktionieren und der Körper und der Geist sind auf der Autobahn unterwegs. Kennen Sie das?

Die Seele findet das oft nicht so klasse und schickt Ihnen mal fix ein Symptom. Jo, so funktioniert es.

Der Körper und die Zellen schreien nach Liebe und Aufmerksamkeit.

Viele kennen sicher das Lied “jede Zelle, die ist glücklich, jede Zelle ist gesund“

Vielleicht lächeln Sie darüber, doch vielleicht denken Sie auch, ja da ist sicher etwas dran.

Was auch immer Sie denken, auch das macht etwas mit Ihren Zellen. Genau das ist der Punkt.



Bei mir erleben Sie eine etwas andere Welt.

Mit mir versinken Sie in Ihren Körper, Ihren Zellen, Ihren Organen und geniessen wieder das Spüren und Wohnen im eigenen Körper.

Selbstheilung kann beginnen, in dem Moment, wo Sie beginnen genau das zu akzeptieren oder sogar zu lieben.

Meine Präsenz gibt Ihnen die CHANCE, das zu erleben.

Ja es funktioniert, so wie es schon bei vielen funktioniert hat.



Sie schalten Ihren Kopf auf OFF!

Sie können das, ich verspreche es Ihnen. Es ist für einige vielleicht am Beginn befremdlich, doch ein Satz „Ich kann das nicht!“ gibt es bei mir nicht, denn das ist nur IHRE Geschichte aus dem unbewussten Teil von Ihnen.

Und wenn ich schon DENKE, dann kann ich doch auch gleich so denken, wie ich es möchte…… Vielleicht so?





Investition für den Abend inclusive. aktivem basischen antioxidativem Wasser - frisch gezapft.

Eintritt: 19,95€ (WERT 97,00€)



Teilnahme nur nach Vorabüberweisung

Rechnung folgt bei Anmeldung.



Referentin

Kristina Heiland

Coach - Trainer - Physiotherapeutin & Buchautorin

06193 Wettin

www.kristina-heiland.com

Termin am 21.03.2017 um 19:00 Uhr für ca 2 Stunden