Wahlkampf-Arena und Gamescom TV auf der führenden deutschen PC-Spielemesse

Neben den Messehighlights präsentieren die Moderatoren Interviews mit Entwicklern, Berichte über das Cosplay Village, die Social Media Stage, die Verleihung des Gamescom Awards und eSports-Turniere. Zuschauen kann man dann über Twitch und Youtube. Rocket Beans Fans können das Team auch wieder live vor Ort erleben. Einen Stand mit dem „Gläsernen Studio“ finden Besucher in Halle 10.1.Auch eine „Wahlkampf-Arena“ hat im Gamescom TV einen Platz gefunden. Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, Linken, Grünen und FDP stellen sich den Fragen der Zuschauer. Die Diskussionen werden von „LeFloid“, Peter Smits und Daniel Budiman moderiert.Lange hat es gedauert, aber bald kommen die beliebten Sims auch auf die aktuelle Konsolengeneration. Die Seifenoper-Simulation kommt mit einer Reihe an kostenlosen Zusatzinhalten in die Wohnzimmer der Spieler.„Fans und neue Spieler haben lange auf eine Konsolenversion von Die Sims 4 gewartet, und wir bei Maxis freuen uns sehr, Die Sims auf neue Plattformen zu bringen“, sagt Executive Producer Lyndsay Pearson. „Das Spiel bietet ein großartiges ‚Die Sims‘-Erlebnis auf Konsole und enthält jede Menge beliebte Inhalte. Die Spieler können sich auf all das freuen, was Die Sims auszeichnet: ein einzigartiges Gameplay, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und grenzenlosen Spielspaß.“ Das Spiel wird im November veröffentlicht.Damit auch auf Dauer das Leben und Streben der erstellten Sims nicht langweilig wird, versorgen die Entwickler, wie bei der PC-Version, das Spiel immer wieder mit (sicherlich auch teils kostenpflichtigen) Updates, die mehr Variation in die Aufbau- und Lebens-Simulation bringen. Der offizielle Erscheinungstermin für die Konsolenversion ist der 17. November 2017. Dann kommt 4 für Playstation 4 und Xbox One.Aufklappen und loszocken. Egal, ob Zuhause, in der Bahn oder in der Warteschlange. Das ist das Erfolgsrezept von Nintendos 3DS Handheld, den es nun in der 2DS XL zu kaufen gibt. Der größte Unterschied zum Vorgänger ist die fehlende 3D-Funktion. Ansonsten bietet Nintendo alles, was die Fans ohnehin schon kennen und schätzen.Typisch für die Nachfolger-Modelle bietet der Hersteller markante Farbkombinationen. In diesem Fall können die Käufer zwischen Schwarz+Türkis oder Weiß+Orange wählen. Ein paar neue Spiele erscheinen zeitgleich, damit sowohl neue wie alte Kunden reichlich Spiele-Auswahl haben. Genauer gesagt sind das „Hey! PIKMIN“, „Miitopia“ und ein neuer Knobeltitel aus der Reihe „Dr. Kawashimas Gehirnjogging“.„Mit dem kompakten und leichten New Nintendo 2DS XL können die Spieler großartige Titel aus über sechs Jahren nutzen, wo immer sie gerade sind. Und viele weitere Neuheiten zeichnen sich schon am Horizont ab“, sagt Satoru Shibata, Präsident von Nintendo of Europe. Diese Neuheiten heißen „Monster Hunter Stories“, „Metroid: Samus Returns“, „Story of Seasons: Trio of Towns“ und natürlich „Pokémon Ultra Sonne“ sowie „Pokémon Ultra Mond“.