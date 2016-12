Weihnachten macht aggressiv! Wie man die Luft herauslässt, wissen die Kommunikationstrainer Katrin und Wolfram Treydte aus Erfurt

Weihnachtsfeste haben das Potenzial, Familien zu sprengen. Paare verbringen die stimmungsvollen Tage in getrennten Räumen oder trennen sich sogar. Kinder sind traurig, die Zeit bis zum Jahreswechsel ist ihnen vergällt. Die Gründe für den Streit sind oft lapidar: Mal ist es nicht der richtige Vogel, der in die Pfanne kommt, mal sind die Nadeln am Weihnachtsbaum zu lang.

Die Erfurter Kommunikationstrainer Wolfram und Katrin Treydte vervollständigen die Sätze von AA-Redakteurin Jana Scheiding, die ein "Rezept" für ein perfektes Weihnachtsfest sucht.nicht nötig, wenn man vorher festlegt, wer welche Aufgaben erfüllt. Wer Baum, Braten und Co. nicht gemeinsam besorgen kann, muss sich mit dem zufriedengeben, was der Partner nach Hause bringt. Übrigens muss man in der Adventszeit nicht das ganze Haus putzen, unbedingt noch zum Frisör gehen oder das Dach decken. Manche beginnen mit dem Thema Weihnachten bereits im August - das ist gar nicht so verkehrt.Verständnis für Partner und Familienmitglieder aufzubringen. Wir haben Klienten, die in Möbellagern arbeiten - und zwar bis zum 24. Dezember. Wenn dann zu Hause als erstes der Vorwurf kommt, dass der Baum noch nicht geschmückt ist, ist Streit vorprogrammiert. Derjenige mit mehr Zeit hätte das erledigen können.heute leider salonfähiger als Lob. Die Menschen loben einander zu wenig. Das ist ein Manko in unserer Gesellschaft. Wir beide loben einander, wenn der Frühstückstisch hübsch gedeckt ist. Für uns ist Lob sehr wichtig.ein schwieriger Mensch ist und Weihnachten zu verderben droht? Vielleicht einigt man sich auf einen Kurzbesuch. Dann verläuft das Fest vielleicht nicht perfekt, aber harmonisch. Im Übrigen sind perfekte Feste langweilig. Etwas Sponteinität muss dabei sein. Und: Wenn man merkt, dass man sein Pensum nicht schaffte, ist es besser, Aufgaben abzugeben. Dann ist alles entspannter und der Erwartungsdruck geringer.der Emotionen, denen man aber nicht immer freien Lauf lassen sollte. Es ist besser, die Harmonie zu halten und keine Probleme zu wälzen.ist nicht schwer, wenn man unausgesprochene Wünsche seiner Lieben erkennt. Kindern sollte man Dinge schenken, die für alle einen Wert haben und eine Herausforderung bedeuten. Für die Auswahl der Geschenke muss man sich Zeit nehmen. Zeit selbst ist auch ein schönes Geschenk, weil sie heute besonders wertvoll ist. Man könnte zum Beispiel einen Gutschein über einen gemeinsamen Ausflug verschenken.viele Menschen aggressiv, vor allem, wenn die Spanne zwischen Weihnachten und Silvester lang ist. Das merkt man einigen schon am Autofahren an. Viele empfinden die Harmonie und manchmal auch die Langeweile als erdrückend. Es ist also ratsam, die freien Tage mit Leben zu füllen. Veranstaltungen zu besuchen oder Freunde einzuladen.beginnt für Paare ein neuer Lebensabschnitt. Wer ohne Familie Weihnachten feiert, sollte auch rechtzeitig planen: Fahren wir weg, laden wir Freunde ein oder kuscheln wir auf der Couch und entdecken unsere Liebe neu. Wichtig ist, miteinander zu sprechen. Niemand darf erwarten, dass andere Menschen Gedanken lesen können.