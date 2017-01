Wer backt den besten Thüringer Blechkuchen?

Erfurt : Messe |

Kuchenbäcker aufgepasst! Wer ein tolles Blechkuchenrezept weiß, der kann sich damit am Wettbewerb "Bester Thüringer Blechkuchen" beteiligen. Er findet am Dienstag, 7. März, im Rahmen der Thüringen Ausstellung und gemeinsam mit der Thüringer Konditoreninnung für die Kammerbezirke Erfurt und Südthüringen statt.

Wie kann man teilnehmen?

Welche Preise winken?

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Einfach einen Kuchen backen, drei Stücke in der Größe 5x10 Zentimeter am Dienstag, 7. März, zur Thüringen Ausstellung in die Erfurter Messe mitbringen. Kontaktdaten und Rezept nicht vergessen. Alles bis 11.30 Uhr abgeben - und die Jury mit dem Kuchen überzeugen.Teilnehmer des Wettbewerbs um den besten Thüringer Blechkuchen können am Veranstaltungstag kostenlos die Thüringen Ausstellung besuchen. Dem besten Bäcker winkt ein Preisgeld von 100 Euro und eine extra angefertigte Medaille. Der Gewinner des zweiten Platzes erhält 50 Euro und für den dritten Platz gibt es 25 Euro. Alle drei Erstplatzierten erhalten Urkunden. Außerdem wird das Siegerrezept veröffentlicht.Nach Abgabe der Kuchen bis 11.30 Uhr beginnt eine Jury, in der unter anderem Konditoren und die Vorjahressiegerin mitmachen, mit der Bewertung und Verkostung. Es kommt sowohl auf den Geschmack, als auch auf Aussehen und am Kuchen ablesbare Backfertigkeit an. 15 Uhr werden die Gewinner des Wettbewerbs feierlich bekannt gegeben.Und dazwischen gibt es auch jede Menge zu sehen und zu erleben. Im Rahmen des Konditorentags der Thüringen Ausstellung ist beispielsweise auch der "Salon der Torten" zu sehen - hier präsentieren Konditoren Meisterwerke aus Zucker, Mehl und Eiern. Die süßen Kunstwerke können am Schluss sogar vernascht werden, denn ab 16 Uhr werden sie für den guten Zweck versteigert. Im gesamten Foyer bieten Konditoren, eine Mühle, der Schutzverband des Thüringer Stollens und viele andere Informationen und natürlich Leckereien an. In den vier Hallen der Thüringen Ausstellung zeigen 700 Aussteller ihr Angebot zu den Themen Haushalt, Bauen & Sanieren, Garten, Wohnen und den schönen Seiten des Lebens.