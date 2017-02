Wie ein Gartenhaus zum Designobjekt wird

Als Pool-Haus bieten sie Schutz vor der Sonne und zu allen Jahreszeiten lassen sie sich als Hobby- und Partyraum nutzen. Außerdem kann man dort Übernachtungsgäste beherbergen und hat einen sicheren Unterstellplatz für die Gartenmöbel. Wer einen Nebenerwerb anstrebt, könnte ein Gartenhaus in der Würfel-Version auch als innovative Ferienwohnung planen. Nach Auskunft der Holzexperten von Holzland Jacobsen (Internet: auf www.gartenhaus.de), sollte ein maßgeschneidertes Holzgebäude, je nach Nutzung, vor allem praktisch und geräumig sein. Sinnvoll ist es auch, wenn die Entfernung zwischen Wohn- und Gartenhaus nicht zu groß ist. Das moderne Gartenstudio kann sich je nach Standort natürlich auch wegen der Ruhe und der Nähe zur Natur als attraktives Arbeitszimmer eignen.Bei dem Sylter Kubus handelt es sich um ein funktionales Holzgebäude. Es wird in Elementbauweise in Außenmaßen ab 4,51 Meter Breite in verschiedenen Größen und Ausstattungsvarianten angeboten, wahlweise auch mit mehreren Räumen. Die Wand- und Bodenelemente des Bausatzes sind gut isoliert und 60 Millimeter stark, die Dachelemente aus Brettschichtholz noch 20 Millimeter stärker. Der Aufbau des Fußbodens besteht aus 20 mal 200 Millimeter dicken, weißen Massivholzdielen in Eichenstruktur, markant in Weiß transparent. Glashebeschiebetüren sollen dafür sorgen, dass das lichtdurchflutete Gebäude leicht zu verschließen ist. Alle Elemente lassen sich nach Herstellerangaben von einem geübten Heimwerker leicht montieren. Die Montage des Bausatzes wird aber auch schlüsselfertig inklusive Planung angeboten. Die Außenverkleidung besteht aus einem Rombus-Fassadenprofil. Der Kubus sollte am besten auf einer Betonbodenplatte mit vierseitiger Frostschutzschürze im Garten oder auf einem Wochenendgrundstück aufgestellt werden. Je nach Ausstattung kann er ein echtes Unikat sein. Oft wird dazu noch nicht einmal eine Baugenehmigung benötigt.