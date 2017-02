Zigarren-Workshop in Erfurt: „Lang und dick sollte sie sein“

Die Flamme züngelt hoch, als Jens Borski seine Camacho-Zigarre mit einem langen Streichholz entzündet. Hätten Anfänger an dieser Stelle schon den ersten Fehler begangen und zum Feuerzeug gegriffen?

„An der Farbe des Tabaks lässt sich nichts ablesen. Der dunkle Brasil gehört beispielsweise zu den leichtesten und mildesten.“

Kalte Asche

Man muss wissen, wann man aufhört.

Termine:

„Nein, nein.“ Der Geschäftsführer des Weimarer Fachgeschäfts „ Best Cigars “ schüttelt den Kopf. „Das ist ein Mythos aus der Vergangenheit, als man nur stinkende Benzinfeuerzeuge hatte. Und Tabak zieht leicht Geruch an.“ Die heutigen geruchslosen Gasfeuerzeuge können völlig unbedenklich genutzt werden, versichert Borski. „Sie können natürlich auch einen Zedernholzstreifen entzünden und mit diesem Fidibus dann ihre Zigarre. Aber wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst.“Borski hat sich im Ledersessel entspannt zurückgelehnt. Ihm gegenüber pafft Hausherr Stefan A. Beck. Hier in der Destille Erfurt befand sich einst das Kriegslaboratorium der Zitadelle Petersberg. Heute laborieren Beck und ein Brennmeisterkollege nach alter Handwerkskunst an alkoholischen Destillaten. Für Beck gehören die Genüsse kombiniert: „Man findet Zigarren, die hervorragend zu einem Whisky, einem Rotwein, Zigarrenbrand, Rum oder Gin passen.“ Jeden Freitagabend lädt die Destille also ab 17 Uhr dazu ein, in aller Ruhe eine Zigarre zu rauchen und sich dazu einen Drink zu genehmigen.Außerdem weisen die Experten bei vierteljährlichen Seminaren in die „Zigarrologie“ ein. Kenner lernen noch etwas dazu und Anfänger greifen oft zu ihrer ersten Zigarre - dies ist meist eine kurze. „Die raucht sich in der Regel aber viel schlechter“, warnt Borski. „Um etwas zu schmecken, brauchen Sie ordentlich Rauch im Mund. An einer dicken Zigarre müssen Sie dafür nicht so stark ziehen. Zudem hat eine lange Zigarre eine Filterwirkung und der Rauch kommt relativ kühl in den Mundraum. Bei einer kurzen kommt er heiß und bitter an.“ Kurzum rät Borski bei der Zigarrenwahl: „Lang und dick sollte sie sein.“ Beim Umfang, dem sogenannten Ringmaß, also nicht zu schüchtern sein.Zigarrenrauchen ist heutzutage eine Frage des Genusses, nicht der Nikotinsucht. „Der klassische Raucher raucht nur zwei-, dreimal pro Woche eine Zigarre“, weiß Borski. Und dann in aller Ruhe und ohne Ablenkung. Außerdem wird ihr Rauch nicht inhaliert. „Sonst werden keine Geschmacksknospen angeregt. Dafür bekommen Sie dann einen starken Hustenreiz.“Auch sonst gibt es so einige Unterschiede zur Zigarette oder Pfeife. Beispielsweise wird die Asche nicht abgeschlagen. Sie fällt von selbst ab - kalt und somit ungefährlich. Und während Pfeifentabak fast immer aromatisiert ist, steckt in der Zigarre nur der reine Tabak.Das Klischee vom elitären Raucherclub, in dem bei einer Zigarre im Hinterzimmer die dicken Geschäfte gemacht werden, sei überholt. „Das ist Unfug!“, sagt Borski. „Es gibt für jeden das passende Produkt in jeder Preisklasse. Man muss nur mutig sein und alles durchprobieren.“ Statt maschineller Massenware setzt der Weimarer Experte auf die handgefertigten Longfiller, die zwischen vier und zehn Euro kosten.Das Herkunftsland der Zigarre sagt heutzutage nur noch wenig über ihre Qualität aus. In Zeiten der Globalisierung befindet sich in der Marke aus Honduras beispielsweise Tabak aus Peru, erklärt Borski. Allein in der echten Havanna stecke noch 100 Prozent Kuba.„Auch nicht alles, was einen Preis gewonnen hat, gefällt einem gleich persönlich.“ Wie bei jedem Naturprodukt kann auch eine Zigarre je nach Jahrgang anders schmecken. Ebenso die Stimmung beim Rauchen spielt eine Rolle. Abends im Sommerurlaub mundet die gleiche Zigarre vielleicht viel besser als daheim im Winter.Zum Glück seien Zigarrenraucher experimentierfreudig. Um dennoch den Überblick zu behalten, empfiehlt Stefan A. Beck, die Banderole abzunehmen und auf ihrer Rückseite zu notieren, wie die Zigarre denn gemundet hat. Je näher die Wärme zur Bauchbinde kommt, umso leichter lässt sie sich übrigens abziehen.Nach einer Dreiviertelstunde haben die Herren aufgeraucht - das heißt: zwei, bis drei Finger breit vor dem Ende. Denn: Je länger man pafft, umso stärker wird der Tabakgeschmack. Genießer lassen also immer einen angemessenen Stummel zurück.- Seminar „Zigarrologie“, 24. Februar, 20 Uhr, Destille Erfurt, Karten unter www.ticketshop-thueringen.de oder Telefon: 03 61 / 2 27 52 27- Zigarrengipfel mit offener Verkostung von Zigarren und Getränken, 6. und 7. Mai in verschiedenen Erfurter Lokalitäten- Infos: www.weinmanufaktur-erfurt.de