Zwischen den Jahren - "Hilfe, kein Arzt in Sicht!"

Nachfolgenden Sachverhalt erlebte ich bezüglich einem Telefonanruf mit einer MA der Arztpraxis von Dr. Große-Leege (Name der MA unbekannt, Telefongespräche am 28.12.2016, ca. 08:50Uhr)!Sachverhalt:Ich war am 27.12.2016 ca. 20:00Uhr im Notfalldienst Erfurt (Helios-Klinikum) vorstellig. Ein Pickel hatte sich über die Feiertage zu einem Furunkel im Gesicht entwickelt und ich hatte Spannungsschmerzen bis zur Backe (das Umfeld hatte sich entzündet). Vom Notdienst wurde eine Erstversorgung eingeleitet mit der Aufforderung (über Notfall-Vertretungsschein) am Folgetag dringend einen ambulanten Chirurgen aufzusuchen. Jedoch war die Suche nach einem solchen Chirurgen zwischen den Jahren sehr schwierig.Nachdem ich endlich eine geöffnete Praxis (sh. oben) ermitteln konnte und mein Anliegen telefonisch dargestellt hatte, wurde ich schroff abgewiesen! Mir wurde dargestellt, das sie mir nur eine Einweisung in ein Krankenhaus geben könnte (keine Behandlung)! Bei meiner Antwort, das mich der Notdienst am Abend vorher ja hätte auch schon einweisen können, legt die "nette" Dame den Hörer auf und beendete somit das Gespräch!Ich frage mich wie sollen Bürger (zwischen den Jahren) zu einer dringenden ärztlichen Leistung kommen, wenn sie alles selbst unter schwierigsten Bedingungen eigenständig organisieren müssen und den Launen von Mitarbeitern ausgesetzt sind?Sieht so der heute gepriesene Service im Gesundheitswesen aus?Dieser Sachverhalt wurde auch umgehend der Landesärztekammer Thüringen (Körperschaft des öffentlichen Rechts) mitgeteilt! Aber leider erfolgte bis heute keine Info und auch keine Stellungnahme zum Sachverhalt.