Alle guten Dinge sind drei! Rennsteiglauf bleibt beliebtester Marathon Europas

"Den zweiten Platz belegt der Frankfurt Marathon vor dem Jungfrau Marathon. Das Podest teilen sich also ein anspruchsvoller Landschaftslauf, ein stimmungsvoller Citymarathon und ein Bergmarathon. (…) Zwar sind der Rennsteiglauf und der Jungfrau Marathon in ihrer Kategorie die teilnehmerstärksten im deutschsprachigen Raum, overall aber keineswegs. Auch Frankfurt als beliebtester Citymarathon lässt Veranstaltungen mit teilweise weitaus mehr Teilnehmern hinter sich", lautet das zusammengefasste Urteil der Redakteure der Online- Plattform.Die Nachricht erreichte am heutigen Nachmittag die Geschäftsstelle des Vereins und den Präsidenten des GutsMuths Rennsteiglaufvereins Jürgen Lange, der sich in einem ersten Statement folgendermaßen äußerte: "Das ist schon eine große Nummer - zum dritten Mal in Folge haben die Laufenthusiasten im deutschsprachigen Raum unser Baby Rennsteiglauf auf das oberste Treppchen bei der Wahl zum Marathon des Jahres gehoben. Zum dritten Mal in Folge haben wir uns gegen eine überaus starke Konkurrenz durchgesetzt, was beweist, dass die viel zitierte Rennsteiglauffamilie in der Tat eine echte Familie im sprichwörtlichen Sinne ist. Ich bedanke mich bei allen unseren Wählern - und bei allen Rennsteiglaufmachern, die im Vorder- oder Hintergrund dafür sorgen, dass der Rennsteiglauf soweit oben in der Publikumsgunst liegt."1. GutsMuths-Rennsteiglauf2. Frankfurt Marathon3. Jungfrau-Marathon4. Berlin-Marathon5. Hannover Marathon6. Hamburg Marathon7. Münster-Marathon8. SwissCityMarathon Lucerne9. Köln Marathon10. Linz Donau MarathonWeitergehende Infos zu den Platzierungen: http://www.marathon4you.de/voting/