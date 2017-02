Die Tchoukball-Elite trifft sich zum European Winners' Cup in Erfurt

Erfurt ist Treffpunkt der Tchoukball-Elite. Vom 24. bis zum 26. März kommen die besten Vereinsmannschaften zum European Winners' Cup in der Landeshauptstadt zusammen. Zwölf Teams aus acht Nationen treten in der Riethsporthalle zu dem Turnier an, das mit der Champions League im Fußball vergleichbar ist.

Für den European Winners’ Cup (EWC) des sehr dynamischen Mannschaftsspiels qualifizieren sich die Meister und Vizemeister der nationalen Meisterschaften. Die Anzahl der Startplätze eines Landes wird nach der ausgeklügelten Rangliste des Europäischen Tchoukball-Verbandes ETBF ermittelt. Als Vorjahres-Zweiter geht der Deutsche Meister TuS Oeckinghausen aus Nordrhein-Westfalen ins Rennen. Dem Gastgeberland steht zudem eine Wildcard zu, die der Deutsche Tchoukball-Verband (DTBV) in diesem Jahr dem TSV Zorneding aus dem Großraum München, Dritter der jüngsten DM, zugesprochen hat.Ab dem späten Freitagnachmittag (24. März) werden außerdem Mannschaften aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Polen, Schweiz und Tschechien auf zwei Spielfeldern in die Vorrunde starten. Die Vorrunde wird am Samstag (25. März) fortgesetzt, und am Sonntag (26. März) werden in k.o.-Spielen die Endplatzierungen ermittelt. Als Favorit gilt Vorjahressieger RuckTchouk Traiskirchen, dessen Team den Großteil der österreichischen Nationalmannschaft stellt, die im vergangenen Sommer in Tschechien ihren EM-Titel verteidigte.Mit der Ausrichtung der 2017-er Auflage des bedeutendsten Vereinsturniers hat der Europäische Verband diebeauftragt. Vorsitzender Tobias Pfeiffer: „Dies ist eine große Ehre für unseren Verein. Mit der Deutschen Meisterschaft 2013 und dem Nations Tournament für Nationalmannschaften vor zwei Jahren haben wir bereits gezeigt, dass wir große Turniere erfolgreich bewältigen können. Nun wollen wir das beim EWC auf noch höherem Level erneut unter Beweis stellen.“Vor dem ersten Anpfiff hält der ETBF ebenfalls in Erfurt eine außerordentliche Generalversammlung ab.Parallel zum Winners' Cup wird in in Weimar der European Silver Cup ausgetragen, quasi die Europa League der Tchoukballer.Weitere Infos gibt's unter www.tchoukball.de