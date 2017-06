European Outdoor Film Tour 17/18 Erfurt

Erfurt : Kaisersaal |

THIS IS REAL: Die European Outdoor Film Tour ist das größte Filmevent der europäischen Outdoor-Community.

Sie zeigt mit den besten Outdoorsport- und Abenteuerfilmen des Jahres die wahren Geschichten von Menschen, die ihre Komfortzone weit hinter sich lassen, um ihre Grenzen immer wieder aufs Neue auszuloten - sei es unter der heißen Wüstensonne oder in eisigen Gletscherspalten.



Ab Oktober 2017 ist die E.O.F.T. 17/18 auf Tour in Deutschland.



Alle Infos, sowie Tickets & Termine unter www.eoft.eu.