Kabinenpredigt Wacker Nordhausen: Viele Spielabsagen, aber Wacker wird wohl spielen

Weiterhin gibt es noch kein Pflichtspiel im Jahr 2017. Wacker wartet auf den ersten Einsatz. Das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen die Lokomotive aus Leipzig wurde Opfer der schlechten Platzverhältnisse. Da sind wir bei der Weisheit: „Der Mensch braucht die Natur, die Natur den Menschen nicht.“ Es reicht wirklich, wir wollen schöneres Wetter!So schlecht ist das Wetter ja nicht, aber um einen Rasen in Schuss zu halten, musst Du eben die entsprechenden Mittel haben. Glücklicherweise, wenn man das überhaupt so sagen kann, ging es anderen Teams auch so. So dass nicht Wacker allein so viele Spile nachholen muss. Da sind die Bedingungen wenigsten ähnlich.Hoffen wir einfach das Beste. Sonntag 13.30 Uhr im Stadion am Bad in Markranstädt sollte das spannende Duell gegen die RB-Reserve über die Bühne gehen. Das Hinspiel gewannen die Thüringer dank einer starken zweiten Halbzeit 5:0 im heimischen Sportpark. Überhaupt verlor Wacker noch nicht gegen die Reserve des Bundesligisten. In dieser Saison sind die kleinen Bullen aber aktuell drittstärkste Heimkraft der Regionalliga und rangieren in der Spitzengruppe in Liga vier. Doch was letzte Woche passierte sorgte für Furore und ein Abschied ist eingeleitet!Naja, für einige Teams ist das ein Segen. Denn der Rasenball-Nachwuchs kann unter echten Profibedingungen trainieren, nicht schlechter als das Bundesligateam. Während andere Team der Liga schon fast an Freizeitmannschaften erinnern.RB zieht also seine 2. Mannschaft zum Saisonende aus dem Spielbetrieb der Regionalliga-Nordost ab und löst sie auf. Was ist da los? Angeblich sollen finanzielle Gründe den Ausschlag gegeben haben. Rasenball möchte das freiwerdende Geld in die 1. Mannschaft bzw. in die restlichen Jugendmannschaften stecken. Ehrlicherweise ein sinnvoller Schritt aus meiner Sicht. Die Top-Talente aus den A-Junioren müssen nicht in der U23 spielen. Dei schaffen gleich den Sprung in den Kader der Männermannschaft. Auch eine U23 kostet Geld, und wenn die Spieler abwandern zu anderen Vereinen, hat sich der ausbildende Verein umsonst die Arbeit gemacht. Natürlich werden im Sommer so nun ein paar interessante Spieler frei.Ob da auch Nordhausen auf den ein oder anderen ein Auge wirft? Die jungen RB-Spieler werden sich Gas geben, denn alle wollen in anderen Vereinen unterkommen. Also sollte man nicht auf Auflösungserscheinungen bei der Truppe hoffen.Hatten wir so noch nicht, dass ich zwei Tipps abgeben muss. Erster Tipp: Das Spiel findet statt. Tipp Nummer zwei: Nordhausen trennt sich von den kleinen Bullen 1:1-Unentschieden.Es ist schwer zu sagen, wie Wacker aus den Startlöchern kommt. Der Trainer hatte viel mehr Zeit, als anfangs gedacht, der Mannschaft sein System mitzugeben Wenn das funktioniert, gelingt der erste Sieg: 2:1 heißt es für Wacker am Ende.Rasenballsport Leipzig IIVereinsfarben: rot-weißTrainer: Robert KlaußTabellenplatz: 4Top-Torschützen: F.-P. Martinez, J.-P. Strauß, D. MartinovicHomepage: www.dierotenbullen.com FSV Budissa Bautzen - Union Fürstenwalde abgesagtBFC Dynamo - Hertha BSC II abgesagtSV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena abgesagtFC Schönberg 95 - FSV 63 Luckenwalde soll stattfindenZFC Meuselwitz - Berliner AK ''1. FC Lok Leipzig - FC Oberlausitz N. ''FC Viktoria Berlin - FC Energie Cottbus abgesagtVfB Auerbach - TSG Neustrelitz abgesagtRB Leipzig II - Wacker Nordhausen Stadion im Cottaweg