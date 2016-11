Karatekas des Chikara-Clubs erkämpfen vier Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften der Schüler

Den Titel Deutscher Meister im Kumite (Kampf) dürfen ab sofort Chiara Wetzel in der Ka-tegorie Schüler B bis 36kg sowie Hannah Riedel in der Kategorie Schüler A bis 43kg tra-gen. Darüber hinaus erkämpften sich Felix Gottwald in der Kategorie Schüler B bis 38kg den sehr guten zweiten Platz und Alexander Düring der Kategorie Schüler A bis 50kg den dritten Platz.Das Kata-Team (Form) der Mädchen mit Chiara Wetzel, Hannah Riedel und Lisa Fund-heller sicherte sich einen guten fünften Platz. Die Erfolge im Kumite (Kampf) wurden von Larissa Wagner mit einem ebenfalls guten siebten Platz in der Kategorie Schüler B bis 30kg komplettiert.Wir gratulieren unseren Sportlern und danken Claudia und Swen Sattler für die gute Vor-bereitung sowie allen mitgereisten Eltern und Betreuern für die großartige Unterstützung unserer Wettkämpfer.