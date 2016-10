Kein Spiel wie jedes andere!!

Für mich war das Spiel nebensächlich aber natürlich freute ich mich auch über den Kampfgeist den die Krämertruppe an den Tag legte und so einen wichtigen Sieg erkämpfte. Wobei man fairer weise auch sagen muss das der FCM nicht die Leistung abrufen konnte die sie die letzten Wochen so stark gemacht haben.Aber auch an diesem Tag schaffte man es nicht bei herrlichem Fussballwetter 10000 Zuschauer ins Stadion zu locken. Nun noch grüße an meine Erfurter Freunde und meine Freunde aus MD/B.Bleibt sportlich fair... Euer Jens on Tour.www.jens-on-tour.de(Quelle Foto 1 S.Driesel der Rest von mir)