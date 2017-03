Skiken ist der neue Trendsport! Auch in Thüringen

Noch mehr Skiken:

"Das ist nichts für Angsthasen", sagt Thomas Geisler, nach "Skiken" befragt. Auch in Thüringen setzt sich dieser Trendsport mehr und mehr durch. Trainer Geisler zwinkert ein wenig dabei, das mit den Angsthasen meint er nicht ganz so ernst, schließlich steht es sich auf den Cross-Skates recht sicher. Vor und hinter dem Schuh ist je ein luftgefüllter Reifen angebracht, mit 15 oder 20 Zentimetern Durchmesser sorgen die für gute Bodenhaftung. Eine Bremse gibt die nötige Sicherheit, wenn es doch zu rasant wird. Zur Ausrüstung gehören neben Helm, Handschuhen und eventuell Protektoren vor allem Stöcke, ähnlich wie beim Skilanglauf.Der Begriff Skiken ist eine Zusammensetzung aus "Skate" und "Bike", manche sagen auch Cross Skaten oider Nordic Cross Skaten dazu. Thomas Geisler erklärt es einfacher: "Skifahren im Sommer." Genau so sehen auch die Bewegungen aus. "Skating wie beim Skilanglauf ist die übliche Fortbewegungsart, manche mögen es aber auch klassisch", spricht Thomas Geisler über Stilfragen, der manchmal selbst 20 Kilometer pro Stunde schnell ist. Anfänger gehen es natürlich langsamer an. Hat ein Neu-Skiker die Bewegung erst einmal verinnerlicht, tut er sich mit dem Sport eine Menge Gutes. "Das ist das ideale Ganzkörpertraining. Arme, Beine, Rücken, Schultern - alles wird trainiert.", schwört Thomas Geisler auf das Skiken. Dazu sei es gelenkschonend und bringe außer neuer Kraft und Beweglichkeit auch gute Kondition. Außerdem könne man bei fast jedem Wetter und auf verschiedenen Wegen unterwegs sein. In Erfurt gibt es sogar eine Skike-Lauftruppe, die sich donnerstags trifft und so den Spaß an der Bewegung durch Teilen vervielfacht. Auch in Oberhof und Meiningen oder am Inselsberg sieht man immer mehr Skiker.In seinen ersten Jahren auf den rasanten Rollen war der Erfurter Thomas Geisler, der sonst als Dozent eher ein Büromensch ist, allein unterwegs. Inzwischen ist er ausgebildeter Trainer und zeigt anderen in seiner Freizeit gern, wie sie sich auf dem zunächst ungewohnten Sportgerät gut, sicher und auch schnell fortbewegen. Eine gründliche Einweisung und Übung sind wichtig für das künftige Gelingen. Wenn auch gern trainierte Sportler sich die Cross-Skates an die Schuhe schnallen, so weiß er doch, dass Skiken für jeden geeignet ist und keine Frage des Alters ist. "So langsam setzt sich Skiken auch in Thüringen durch", hofft er darauf, dass der bundesweite Trend sich auch hier etabliert.Und so geht Skiken: