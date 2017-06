Starlets beim Bundesfinale zum Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin

Und die Showtanzgruppe Starlets des MTV Erfurt sind unter Ihnen.Die Starlets vertreten am Sonntag 4.6.2017 Thüringen zum Bundesfinale beim Rendezvous der Besten mit Ihrem Tanz, „Das letzte Einhorn- auf der Suche nach den verlorenen Seelen“. Sie möchten mit ihrer Synchronität und kleinen Spezialeffekten die Fachjurry und das Publikum von Ihrem tänzerischen Können überzeugen. Ob ihnen dies gelingen wird, wird sich zeigen.Im letzten Jahr erhielten Sie das Prädikat „AUSGEZEICHNET“.Sie sind sehr gut vorbereitet. so Trainerin und Choreografin Ines Hentschel. Sie werden ihr Bestes geben um vielleicht den begehrten Titel „Hervorragend“ zu bekommen. Ich drücken meinen Starlets alle Daumen.Ein weiter Höhepunkt, den die Starlets mit ihren Vereinskameraden des MTV Erfurt erleben werden, ist die Stadiongala im Olympiastadion.Eine spektakuläre Shoqw mit über 6.000 Akteuren. Ein Feuerwerk großartiger Showbilder, faszinierender Akrobatik, turnerischer Höchstleistung sowie Dance & Trends.So wird für die Stadiongala im Olympiastadion Berlin Werbung gemacht und 51 Teilnehmer vom MTV Erfurt sind dabei. Und unter Ihnen die Starlets. Sie wirken am Dienstag, 06.06.2017 mit 950 weiteren Teilnehmern aus ganz Deutschland im Dancebild mitwirken.