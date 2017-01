Thüringen-Rundfahrt der Frauen wird zur LOTTO Thüringen Ladies Tour

Ausrichter Thüringer Sportmarketing GmbH besiegelt Hauptsponsoring mit LOTTO Thüringen und präsentiert den neuen Tournamen.

In diesem Jahr wird LOTTO Thüringen bei Deutschlands wichtigster Radrundfahrt als Hauptsponsor auftreten, was auch am neuen Namen des Radsportevents erkennbar ist. Als "LOTTO Thüringen Ladies Tour" rollt nun die 30. Auflage des Traditionsrennens über Thüringens Straßen – in sieben Etabben vom 12. bis 18. Juli 2017. Die Vertragsunterzeichnung im Rahmen einer Pressekonferenz fand am gesrigen 16. Januar im Beisein der Thüringer Finanzministerin Heike Taubert in Erfurt statt.Die Ministerin unterstrich in Ihrem Statement die Bedeutung der Tour: „Das ist ein guter Tag für den Radsport und seine zahlreichen Fans im Freistaat. Die Internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist derzeit das einzige Profi-Etappenrennen in Deutschland und eines der größten Radsportevents Europas - im Jahr 2017 bereits die 30. Auflage! Die Rundfahrt ist ein einzigartiges Aushängeschild des Freistaats Thüringen und von enormer sportlicher, touristischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter sind Garant für eine alljährlich erfolgreiche Tour mit Herz, dafür verbürge ich mich, denn ich war oft dabei!“Die Geschichte der Tour sei äußerst spannend und wechselvoll, so Taubert weiter.1986 erstmals als Ländervergleich zwischen der DDR und der CSSR als Vier-Etappenfahrt im Kreis Zeulenroda ausgetragen – damals übrigens dabei die Tochter von Radsportlegende Täve Schur, Susanne Schur – wurde die Tour dann 1989 als 4. DDR-Rundfahrt der Frauen mit einem Prolog und 5. Etappen im Gebiet von Zeulenroda und Greiz ausgetragen.Für 1990, zur 5. DDR-Rundfahrt der Frauen, wurden bereits sieben Etappen (!) angekündigt. Allerdings fand die Tour aber auf Grund der politischen Wende und fehlender Strukturen, wie auch im darauffolgenden Jahr 1991, nicht statt. 1992 wurde sie dann als 5. Internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen wieder ausgetragen, mit einem Prolog und 5 Etappen rund um Zeulenroda und Greiz.Seit 2010 ist die TRF Thüringer Sportmarketing GmbH Veranstalter der Internationalen Thüringen-Rundfahrt der Frauen - Nachfolger des Thüringer Radsport-Verband e.V., der selbst lange Jahre die Tour in Eigenregie ausrichtete. TRF-Geschäftsführerin Vera Hohlfeld, Olympiavierte der Olympischen Spiele von Atlanta und selbst zwölffache erfolgreiche Teilnehmerin und Etappensiegerin der Thüringen-Rundfahrt, kenne sie schon lange und findet ihr Engagement großartig. Schon in ihrer Funktion als damalige Sportministerin habe sie geholfen wo sie konnte.Die Thüringer Finanzministerin sei sehr froh, dass mit diesem Hauptsponsorenvertrag mit LOTTO Thüringen nun Planungssicherheit für eines der größten, bekanntesten und am hochkarätigsten besetzten Straßenradrennens für Frauen in Europa geschaffen werden konnte.Ein weiteres Highlight lies nicht lange auf sich warten – das neue LOTTO Thüringen-Leadertrikot wurde präsentiert von Theresa Senff, Gewinnerin der Thüringen Rundfahrt der Frauen im Jahr 2005. In diesem Zusammenhang dankte Heike Taubert auch ausdrücklich dem Präsidenten des Thüringer Oberlandesgerichtes Jena, Stefan Kaufmann – dem „Chef“ von Theresa Senff –, der ihr für diesen besonderen Anlass ausnahmsweise „frei“ gegeben hatte.