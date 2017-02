Workshop der "Steigerwald FanKids " am 14.Februar

Erfurt : Steigerwaldstadion |

Bald ist wieder Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt - die "Steigerwald FanKids" wollen sich dazu am Dienstag, dem 14.Februar von 16 bis 18 Uhr in der Multifunktionsarena Erfurt auf das Stadionerlebnis vorbereiten.



Am Samstag, dem 18.Februar spielt Rot-Weiß Erfurt dabei gegen die Sportfreunde Lotte. Deren Motto " Volle Lotte - Lotte " möchten die Kids als Motto nehmen für ihre Fanaktionen zum Spieltag von RWE - " Volle Lotte - ausgebremst ".



Um sich als Fangruppe zu präsentieren, werden die Kinder unter Anleitung von Betreuern für den Spieltag Banner und Fahnen zeichnen, basteln und gemeinsam anfertigen.



Dazu sind alle Kinder im Alter von 6- 13 Jahren herzlich eingeladen. Treffpunkt ist am Dienstag um 15:45 Uhr am Eingang zur Halle der Multifunktionsarena (Osttribüne). Dort nehmen die Betreuer des Projektes die Kinder von ihren Eltern in Empfang. Unter Anleitung und Aufsicht der Betreuer werden die Kids mit viel Spaß und Fantasie an ihre Vorbereitung gehen.



Geplant ist auch noch ein Überraschungsgast für die Kids.



Liebe Eltern - bringt Eure fußballinteressierten Kids zum Workshop zum Mitmachen. Das Projekt "Steigerwald FanKids " möchte den Kindern dabei auch Werte wie Fairness und Respekt im Sport vermitteln.