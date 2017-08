Chevrolet Camaro Aufstellung auf dem Domplatz Erfurt am Samstag, 26.08.2017

Erfurt : Domplatz |

Im Rahmen des Camaro-Treffens bei der Ausfahrt am Samstag gibt es eine Pause auf dem Domplatz in Erfurt in der Zeit von 13:00 - 15:00 Uhr;

Autoliebhaber amerikanischer Musclecars sind eingeladen, sich die Fahrzeuge vor Ort anzuschauen