ERÖFFNUNG HENGSTDEPOT STOTTERNHEIM 3.0

Liebe Freunde und Unterstützer des Reit- und Therapiehofes Kinderleicht e.V.,

inzwischen liegen zwei ereignisreiche Jahre hinter uns. Mit dem Einzug in das historische Hengstdepot in Stotternheim im Jahr 2014 haben wir eine schwere und kraftraubende Zeit hinter uns gebracht.

Wie inzwischen zur Tradition geworden, möchten wir diesen "Einzug in ein neues Vereinsleben" nun schon zum 3. Mal mit euch feiern.Die Pferde werden gegen 14 Uhr von unseren Koppeln in die frisch hergerichteten Boxen ziehen.Es gibt viel zu erzählen und Danke sagen können wir bei unseren Helfern und Unterstützern nicht oft genug. Wir würden uns sehr freuen, Sie am 30.10.2016 von 14 bis 18 Uhr im Hengstdepot Stotternheim, am Teiche 4b, zu Kaffee und selbstgemachten Kuchen begrüßen zu dürfen. Wir haben natürlich wieder einiges vorbereitet, um Kindern und Familien ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.Wir freuen uns sehr auf Sie!