Ferienabenteuer 2017

Die nächsten Ferien sind schon in Sicht - wer kommt mit in die Ferienfreizeiten des DFV Thüringen 2017?!

Wir beginnen in der Woche vor Ostern - wer vom 7.-13.4.17 gemeinsam mit Kids & Teens von 6 – 14 Jahren Ferienabenteuer erleben möchte, sollte mit den Betreuerinnen vom DFV nach Ilmenau fahren. Bei Sport & Spiel, Osterbasteleien, Tiergehege, Glasbläser, großem Indoorspielplatz usw. wird die Vorfreude auf Ostern gesteigert – und alle sind pünktlich zum Osterfest wieder zu Hause.



In den Sommerferien gibt es eine große Auswahl an Ferienlagerplätzen in Thüringen, Sachsen und an der Ostsee (Usedom), sowohl für jüngere Schulkinder, als auch für Teenager. Ob Angeln oder Reiten, Klettern oder Baden am Ostseestrand, mittelalterliches Programm oder naturnahe Freizeit – wir beraten Sie gern dabei, die richtige Ferienfreizeit für Ihr Kind zu finden.



Infos und Anmeldung unter:

0361/4172001 oder ferien@dfv-thueringen.de .Auf der Internetseite www.dfv-thueringen.de finden Sie die aktuellen Angebote. Gern senden wir Ihnen auch die Broschüre für 2017 zu.