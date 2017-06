FrauenPlauderei, FrauenSpaziergang und FrauenFrühstück

Erfurt : FrauenZentrum Erfurt |

Am Donnerstag, 13.Juli 2017, 10.00 Uhr treffen sich Frauen bei Kaffee und interessanten Gesprächen über aktuelle Themen.

Nächster Termin: 10. August 2017.



Am Donnerstag, 27. Juli 2017, 10.00 Uhr startet der FrauenSpaziergang im FrauenZentrum Erfurt. Entdecken Sie in Gemeinschaft den Erfurter Steiger.

Nächster Termin: 24. August 2017.



Den Tag in Gemeinschaft beginnen: das Frühstück mit Begegnung, Gesprächen und Gedankenaustausch am Freitag, 28. Juli 2017, 10.00 Uhr.

Nächster Termin: 25. August 2017.



Ort: FrauenZentrum Erfurt, Pergamentergasse 36, Tel. 0361 - 2 25 14 73

E-Mail: frauenzentrum-erfurt@t-online.de