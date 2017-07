FrauenZentrum Erfurt, Sommerakademie "Auf Entdeckungsreise am anderen Ende der Welt" am 09.08.2017

Erfurt : FrauenZentrum Erfurt |

Den Wunsch nach Australien zu gehen, hatte Vanessa Gerhard schon lange. Nach dem Abitur startete sie ihre große Reise. An diesem Nachmittag erzählt sie von ihren Erlebnissen im über 16.000 Kilometer entfernten Australien, von Höhen, Tiefen & vielen Erfahrungen.

Was? Erfahrungsbericht über das Leben und Reisen in Down Under

Wann? Mittwoch, 09.08.2017, 15.00-16.30 Uhr

Wo? FrauenZentrum Erfurt

Um Anmeldung wird gebeten. Es entstehen Teilnahmekosten.

Telefon: 0361 - 2 25 14 73

E-Mail: frauenzentrum-erfurt@t-online.de