Infoveranstaltung zur berufsbegleitenden Ausbildung in Erlebnispädagogik

Am 24. März 2017 startet der zweite Zyklus der berufsbegleitenden Ausbildung in Erlebnispädagogik des ELAN e.V. aus Erfurt.



Am 07.10.2016 um 19.00 Uhr findet dazu in der Geschäftsstelle des Vereins eine Informationsveranstaltung statt.Das Ausbildungsteam stellt allen Interessierten sich selbst, die Grundidee und Inhalte dieser Ausbildung vor.Die eineinhalbjährige modularisierte Ausbildung in Erlebnispädagogik, befähigt zur eigenständigen Konzeption, Durchführung und Evaluation von neuartigen erlebnispädagogischen Projekten.Die Elemente Wildnistrekking, Klettern, Niedrigseilelemente sowie Spiele zur Unterstützung von Gruppenprozessen werden besonders intensiv erfahren.Diese Ausbildung ist durch den Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V . zertifiziert. Damit ist der ELAN e.V. in Thüringen der einzige Anbieter, welcher für eine hervorragende pädagogische Qualität im Rahmen seiner Ausbildung in Erlebnispädagogik steht.