Jahresabschluss

Es hat viel Spaß gemacht, die Köstlichkeiten herzustellen und so einige Fachbegriffe erklärt zu bekommen. Es waren 10 Teilnehmer, die Höchstzahl, anwesend. Die Gruppe hat sich gut verstanden unter der Anleitung von Frau Zillinger.Das Thema war für Fortgeschrittene und zwar Trüffel. Wir waren vier Stunden veranschlagt, aber es wurde zwei Stunden mehr, Die viel die Zeit garnicht ins Gewicht, denn wir hatten viel Spaß und Freude an der Herstellung, der Trüffel.Es sind vier Sorten im Plan gewesen. So gab es Kokostrüffel, Rumtrüffel, Cranberrytrüffel und Mohntrüffel.Ich war wesentlich an den Mohntrüffeln beteiligt. Das Rezept gibt es leider nicht, denn wer dies wissen möchte, sollte sich selber zu einem Kurs bei Frau Zillinger anmelden.Wichtig ist, das die Kuvertüre, egal ob Vollmilch, Zartbitter oder die weiße Schokoladenkuvertüre, richtig temperiert wird. Auch spielt die Methode, wie man Formen herstellt oder gar deckelt eine Rolle. Dann gibt es noch Fachausdrücke , wie igeln usw. Aber das erfährt man alles bei einem Kurs und kann es selber machen.Die selbst hergestellten Pralinen kann man nicht lange aufheben, da alles natura ist und keine Konservierungsmittel verwendet werden. Maximal ist es Alkohol, der dazu dient.Sie sind kein Vergleich zu Gekauften und wenn man bei Frau Zillinger dann selbst gemachte Pralinen erwirbt, sind sie ihr Geld auch entsprechend wert.