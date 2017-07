Kurs "Qigong für Anfängerinnen" ab dem 17.08.2017 im FrauenZentrum Erfurt

Erfurt : FrauenZentrum Erfurt |

Wer schon immer mal Qigong ausprobieren wollte, ist hier genau richtig. Erlernen Sie in diesem Kurs die Grundlagen, um in Ihrem Körper den Qi-Fluss regulieren und harmonisieren zu können. Dieser Kurs umfasst 8 Einheiten.

Was? Kurs Qigong für Anfängerinnen in 8 Einheiten

Wann? donnerstags, ab dem 17.08.2017

Wo? FrauenZentrum Erfurt

Kosten: 80,00€ für 8 Einheiten

Ausführliche Informationen erhalten Sie vor Ort oder telefonisch. Durch eine frühzeitige Anmeldung sichern Sie sich Ihre Teilnahme. Es gelten die Anmeldebedingungen des FZEs. Ein Einstieg in laufende Kurse ist möglich, bitte fragen Sie bei uns nach.

Telefon: 0361 – 2 25 14 73

E-Mail: frauenzentrum-erfurt@t-online.de