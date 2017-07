"Let´s talk!" Englischkonversation im FrauenZentrum Erfurt wieder ab dem 24.08.2017

Erfurt : FrauenZentrum Erfurt |

Hier können Sie wöchentlich miteinander über Alltagsdinge reden und Ihr Englisch verbessern.

Join us and you will have a lot of fun!

Was? wöchtentliche Englischkonversation

Wann? wieder donnerstags ab dem 24.08.2017

Wo? FrauenZentrum Erfurt

Es entstehen Teilnahmekosten.

Telefon: 0361 – 2 25 14 73

E-Mail: frauenzentrum-erfurt@t-online.de