Lust auf eine besondere Location für Ihre Weihnachtsfeier?

Firmenfeier / Weihnachtsfeier



Sie suchen eine besondere Location für Ihre diesjährige Firmenfeier / Weihnachtsfeier und wollen nicht schon wieder in irgendeiner überfüllten Gaststätte in Erfurt und Umgebung sitzen, wo keine Stimmung aufkommt? Dann habe ich einen Tipp für Sie: Buchen Sie doch Ihre nächste Feier im schicken "Das.Businessloft" Erfurt.



Was erwartet Sie?



- eine exklusive Location mit 220 qm direkt am Hauptbahnhof Erfurt

- sehr gute Anbindung an Bus, Straßenbahn und Nahverkehr

- Rundumservice und ein individuelles Paket, damit Ihre Feier einzigartig wird

- ein Raum (30 qm oder 100 qm) nur für Sie und Ihre Kollegen (keine Massenabfertigung)

- ein besonderes Catering: Fondue oder Raclette für bis zu 40 Personen

- auf Wunsch Livemusik mit einer charmanten Sängerin aus Erfurt

- als Extra zubuchbar: Heimfahrservice innerhalb von Erfurt

- Parkplätze vor dem Haus und im Umfeld



Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen und genießen Sie mit Ihren Kollegen eine besondere Firmenfeier / Weihnachtsfeier



Telefon: 0151/41448931