NEU: "Freies Tanzen - Tanzmeditation" Kurs ab dem 23.08.2017 im FrauenZentrum Erfurt

Erfurt : FrauenZentrum Erfurt |

Wer Freude am Tanzen, aber auch an tiefer Entspannung hat, ist in diesem neuen Kursangebot genau richtig. Hier wird die Achtsamkeit der Meditation mit den wohltuenden Bewegungen des Tanzes verbunden.

Der Kurs umfasst 7 Einheiten.

Was? Kurs Freies Tanzen - Tanzmeditation

Wann? mittwochs ab dem 23.08.2017, 14.30-16.00 Uhr

Wo? FrauenZentrum Erfurt

Kosten: 63,00€ für 7 Einheiten

Ausführliche Informationen erhalten Sie vor Ort oder telefonisch. Durch eine frühzeitige Anmeldung sichern Sie sich Ihre Teilnahme. Es gelten die Anmeldebedingungen des FZEs. Ein Einstieg in laufende Kurse ist möglich, bitte fragen Sie bei uns nach.

Telefon: 0361 – 2 25 14 73

E-Mail: frauenzentrum-erfurt@t-online.de