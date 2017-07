Witterda: Kirche St. Martin |

Am Sonntag, den 09.07.2017 findet um 17.00 Uhr im Rahmen des Thüringer Orgelsommers ein Konzert mit Orgel, Flöte und Gitarre in der St. Martin-Kirche in Witterda statt.

Es werden das "Baumbach-Duo" aus Weimar mit Flöte und Gitarre und Jörg Reddin aus Arnstadt an der Hesse-Orgel zu hören sein.

Das Konzert wird vom Verein "Thüringer Orgelsommer" und vom Freundeskreis Hesse-Orgel Witterda organisiert.

Nach dem Konzert wird vom Heimatverein Witterda zu einem Imbiß und Getränken auf demKirchplatz eingeladen.

Der Eintritt zum Konzert kostet € 12,- (ermäßigt € 8,-)