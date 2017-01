Sauerkraut to go - In Dachwig gibt es ein Museum mit Vitamin C

„Ich lobe eine reine, gute, gemeine Hausspeise“, schwärmte Martin Luther. Mehr über Hausmannskost heute im Allgemeinen Anzeiger:

- Feste rund ums Schlemmen: Ob Deftiges, Saures oder Süßes – im Freistaat wird richtig aufgetischt. Die regionalen Spezialitäten sind längst über die ­Landesgrenzen hinaus bekannt – Der AA stellt einige Leckerbissen vorWo gehobelt wird, da fallen Kohlspäne. Das beweist der Heimat- und Museumsverein in Dachwig zum jährlichen ­Sauerkrautfest. Am Dorfmuseum wird vorgeführt, wie Sauerkraut ­traditionell hergestellt wird – per Hand gehobelt, gestampft, gewürzt - nach einem geheimen Familien-Rezept. Rund 2,5 Tonnen Kohlköpfe aus Schwerstedt werden an zwei Tagen verarbeitet. Und es gibt Sauerkraut to go für Besucher . Sie können sich mit dem Vitamin A, B, C reichen Sauerkohl – der zu Hause fertig gärt – bevor­raten. Das Sauerkrautfest ist in diesem Jahr am 14. Oktober am Dorf­museum und am 21. Oktober im Mühlenhof.