Tag der offenen Tür 2016 - Adventsmarkt

Erfurt : FrauenZentrum Erfurt |

Der kunterbunte Nikolaustag für die ganze Familie lädt bis zum Abend, zum Singen und Erzählen am Feuerkorb und zum Selbermachen von kleinen Geschenken ein. Das Stöbern an den Ständen, Punsch und viele Leckereien sorgen für eine wohlige Einstimmung in den Advent.