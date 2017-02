W.I.N Businesstreffen am 20.02.17 in Erfurt

Liebe GeWINnerinnen, liebe Netzwerkerinnen,das, was erfolgreiche Unternehmerinnen energiegeladen, tatkräftig und motiviert sein lässt, ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren. In diesem Vortrag zeigt Dir Kirsten Reimer Bremsen, die Dich an Deinem Erfolg hindern und bietet Strategien, wie Du diese lösen kannst.Wir laden Dich herzlich ein zu unserem nächsten Businesstreffen in Erfurt im Gasthof "Schwarzburger Hof". Mit Frauen in Business und Karriere aus der Region kannst Du Dich auf Augenhöhe austauschen und wertvolle Informationen für Dein Business bzw. Deine Karriere erhalten. Wenn Du dies willst, dann bist Du bei uns richtig!W.I.N bietet Vertriebs- und Marketingpower für Deinen Erfolg und Deine KarriereW.I.N Women in Network ist das Netzwerk für Frauen in Business und Karriere mit Weitblick und dem Interesse, ihr persönliches, berufliches und virtuelles Netzwerk auszubauen. Wenn Du den Austausch mit Frauen auf gleicher Augenhöhe zu schätzen weißt und Deinen eigenen Weg finden möchtest, dann bist Du bei uns genau richtig.Moderation: Antje BurghardtAnmeldung: antje.burghardt@win-community.comFür Nichtmitglieder, die erst einmal "schnuppern" wollen, beträgt der Schnupperbeitrag für den Netzwerkabend € 20, den Du bitte vor Ort entrichtest. Oder nutze unser Freundinnen-Ticket: Wenn Du als Gast eine Freundin mitbringst, bezahlt Ihr zusammen nur € 30.Für W.I.N-Mitglieder sind alle monatlichen Treffen im Mitgliedsbeitrag enthalten. Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis 3 Tage vor dem Veranstaltungstermin.Bitte bringe ausreichend Visitenkarten mit!Wir freuen uns auf einen inspirierenden Abend mit Dir.Beste Grüße sendet das W.I.N Team!Mehr erfährst Du auf der Seite:Info über W.I.N Women in NetworkW.I.N Women in NetworkProduct/ServiceW.I.N Women in Network die Community für Frauen in Business und Karriere die sich branchenübergreifend und überregional vernetzen möchten.Wir sind auch bei Facebook: https://www.facebook.com/events/1923696297849240/