WIN Themenabend am 20.03.17 in Erfurt

Liebe GeWINnerinnen , liebe Netzwerkerinnen,im März 2016 findet unser nächster Themenabend in Erfurtstatt. Bei unseren Themenabenden geht es darum, dass Ihr Euch in kleinen Gruppen zu Themen austauschen, die Euch in Eurem Business gerade beschäftigen. Wir alle sind Expertin auf einem bestimmten Gebiet und haben die unterschiedlichsten Erfahrungen. Und genau dieses Wissen kannst Du dann in die Community einbringen.Moderation: Antje BurghardtAnmeldung: antje.burghardt@win-community.comFür Nichtmitglieder, die erst einmal "schnuppern" wollen, beträgt der Organisationsbeitrag für den Themenabend € 20, den Du bitte vor Ort entrichtest.NEU - unser Freundinnen-Ticket: Wenn Du als Gast eine Freundin mitbringst, bezahlt Ihr zusammen nur € 30.Für W.I.N-Mitglieder sind alle monatlichen Treffen im Mitgliedsbeitrag enthalten. Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis 3 Tage vor dem Veranstaltungstermin.Bitte bringe ausreichend Visitenkarten mit!Wir freuen uns auf einen inspirierenden Abend mit Dir.Beste Grüße sendet das W.I.N Team!Mehr erfährst Du auf der Seite: