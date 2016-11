Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen: Frauenwelten- Alltag und Rechte weltweit

Erfurt : FrauenZentrum Erfurt |

Ob China, Pakistan, Polen, Japan - was für uns weit entfernt scheint, ist für andere Frauen Heimat. Studentinnen aus anderen Kulturen erzählen vom Frauenleben zu Hause, von Freundinnen, Müttern und Großmüttern. Entdecken Sie Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Überraschendes.

Bitte melden Sie sich an. In Kooperation mit dem Projekt ‚Fremde werden Freunde‘.